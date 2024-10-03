Полеты из Сочи в Израиль будут выполнять с ограничениями до 3 ноября

Росавиация продлила ограничения на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака до 3 ноября. Выполнение рейсов рекомендовано в период с 09:00 до 19:00 мск, пишет «Ъ» со ссылкой на Росавиацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Посольство России в Израиле проинформировало, что авиакомпания Red Wings приняла решение о возобновлении с 3 октября полетов в рамках предписанных ограничений по маршрутам «Москва — Тель-Авив — Москва» и «Сочи — Тель-Авив — Сочи». Рейсы будут выполняться по специально разработанному маршруту «в целях обеспечения максимального уровня безопасности».

Авиакомпания Red Wings ранее сообщала, что полеты будут выполняться в рамках предписанных Росавиацией временных ограничений. О том же заявили в «Азимуте». Авиакомпания скорректировала график рейсов из Сочи в Тель-Авив и из Минвод в Дубай.

Обе авиакомпании временно приостанавливали полеты в Тель-Авив из Сочи на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Изначально Росавиация рекомендовала прекратить полеты в эти страны, однако позже допустила их с ограничениями.

Вячеслав Рыжков