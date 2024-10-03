Научно-исследовательский кластер «Причерноморье» планируют создать в Сочи

В Сочи планируют создать межрегиональный научно-исследовательский кластер «Причерноморье». Соответствующее соглашение власти города заключили с Субтропическим научным центром РАН, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

В мэрии уточнили, что проект входит в Стратегию социально-экономического развития Сочи на период до 2035 года и предполагает развитие научного сотрудничества и взаимодействия научно-исследовательских организаций с образовательным учреждениями, органами власти, бизнесом. Документ подписали в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к 130-летию Субтропического научного центра.

Мэрия курорта, как отметили в пресс-службе, регулярно взаимодействует со специалистами центра по вопросам садово-паркового искусства, борьбы с вредителями, ведения сельского хозяйства в условиях субтропического климата. Власти рассчитывают, что новое соглашение поможет создать еще более тесное взаимодействие с научным сообществом при реализации рекреационного потенциала Сочи.

В начале июня «Ъ-Сочи» сообщал, что в Сириусе к концу 2024 года построят субтропический парк площадью 30 га. Здесь высадят более 100 видов растений.

Вячеслав Рыжков