В Санкт-Петербурге обсуждают итоговую редакцию ПЗЗ Сочи

На этой неделе в Санкт-Петербурге рабочая группа администрации Сочи, Градсовета и депутатского корпуса обсуждает итоговую редакцию проекта Правил землепользования и застройки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«И сегодня на встрече с руководителем НИИ перспективного градостроительства Павлом Спириным еще раз подробно рассмотрели регламенты для отдельных зон города-курорта и создание новых местных особо охраняемых природных территорий. Важно, чтобы стратегический документ защитил все наши исторические и зеленые площади от застройки, а микрорайоны с градостроительным потенциалом развивались в балансе: с упором на туристическую, социальную и инженерную инфраструктуру»,— написал господин Прошунин.

В конце сентября замечания по проекту ПЗЗ направили в НИИ перспективного градостроительства в Санкт-Петербурге. Это более 1 тыс. предложений. После всех согласований документ направят на рассмотрение в федеральные и краевые ведомства.

Новые Правила устанавливают 290 территориальных зон. В документе 26 карт и 11 томов регламентов. Общественные обсуждения завершились в конце июля 2024 года. Предполагалось, что ПЗЗ утвердят в третьем квартале текущего года.

Вячеслав Рыжков