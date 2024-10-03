Суд в Москве арестовал имущество родственников экс-главы Сочи Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы по ходатайству следователя арестовал имущество родственников бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Также под арест попало имущество иных аффилированных лиц, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арестовано, в частности, имущество супруги господина Копайгородского — Копайгородской Я. Н и его матери — Копайгородской Г. А. Суд запретил собственникам и иным владельцам имущества распоряжаться им, в том числе путем совершения сделок, направленных на отчуждение имущества и обременение прав на данное имущество.

Как писал «Ъ-Сочи», суд в столице 15 октября рассмотрит апелляцию защиты бывшего главы курорта. Адвокаты господина Копайгородского настаивают, что он не получал выгоду от сделок с землей, которые вменяют ему в вину.

Алексея Копайгородского арестовали по делу о растрате до 18 ноября. Обвинение проверяет экс-мэра на причастность к другим преступлениям. Расследование продолжается.

Вячеслав Рыжков