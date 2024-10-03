В пятизвездочных отелях Сочи номерной фонд превысил 3 тысячи мест

В Сочи номерной фонд пятизвездочных отелей превысил 3 тыс. мест. С начала года в таких средствах размещения прибавилось 59 номеров (+2%), рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«C начала года на территории МО Сочи открылось 19 средств размещения, из них трем отелям присвоена категория "5 звезд". Номерной фонд увеличился на 389 номеров, из них 59 номеров в категории 5*», – уточнили в мэрии.

Общий номерной фонд Сочи сейчас составляет коло 75,6 тыс. номеров. В городе функционируют 27 отелей категории «5 звезд», 112 четырехзвездочных и 218 отелей категории «3 звезды».

К 2030 году в Сочи планируют увеличить номерной фонд на 25 тыс. номеров на 60 тыс. мест. Уже утверждены 36 крупных инвестиционных проекта в санаторно-курортной сфере на общую сумму 515 млрд. руб.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что половина объектов санаторно-курортной отрасли на Кубани, как и в Сочи, требует реновации. Сочинские отельеры с января обновили 14 средств размещения. В их числе такие санатории, как «Мацеста», «Бирюза», «Адлеркурорт».

Вячеслав Рыжков