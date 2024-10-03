Глубоко вводная операция

Израиль понес первые крупные потери с начала наземной операции в Ливане против группировки «Хезболла». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели девяти солдат в ходе боев на юге Ливана. При этом конфликт затронул уже не только «Хезболлу», но и армию Ливана, которая тоже понесла потери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наземная операция израильской армии в Ливане сопровождается регулярными авиаударами по Бейруту (на фото: южные пригороды ливанской столицы)

Фото: Louisa Gouliamaki, Reuters Наземная операция израильской армии в Ливане сопровождается регулярными авиаударами по Бейруту (на фото: южные пригороды ливанской столицы)

Фото: Louisa Gouliamaki, Reuters

Новый 5785 год по еврейскому летоисчислению, наступивший в ночь на 3 октября, Израиль встретил конфликтами на четырех фронтах: две активные войны в Газе и Ливане, открытая конфронтация с Ираном и ракетные перестрелки с йеменскими хуситами.

Самые большие потери ЦАХАЛ несет на ливанском фронте.

2 октября в боях за приграничные села на юге Ливана погибли восемь израильских солдат. Позже армия Израиля уточнила, что большинство из них были бойцами элитных подразделений «Эгоз» и «Голани». По данным израильских СМИ, шесть человек попали в засаду, устроенную бойцами «Хезболлы», а еще двое были убиты минометным огнем. Вечером 3 октября армия сообщила о гибели девятого военного.

Отчитываясь о ходе операции, в ЦАХАЛе утверждают, что при поддержке авиации «уничтожили террористов и ликвидировали террористическую инфраструктуру с помощью высокоточных боеприпасов и боев на близком расстоянии» в нескольких районах на юге Ливана. Какие именно это районы, не уточнялось.

«Хезболла» дает противоположную оценку, подчеркивая, что отразила все израильские попытки занять приграничные села. Близкий к группировке ливанский канал «Аль-Маядин» сообщил, что бойцы «Хезболлы» не дали израильтянам закрепиться в деревне Кафр-Кила. Также группировка якобы поразила три израильских танка «Меркава» вблизи города Марун-эр-Рас.

В ночь на 3 октября ЦАХАЛ нанес авиаудары по контролируемому «Хезболлой» южному пригороду Бейрута Ад-Дахия (именно там на прошлой неделе был убит генсек группировки Хасан Насралла). Ливанские СМИ сообщили о множественных взрывах в столице республики.

Позже Израиль нанес еще один удар по району Башура в самом центре Бейрута (совсем рядом с местом удара оказались ливанский парламент и штаб-квартира местного представительства ООН). Как сообщают местные СМИ, в многоэтажном здании, подвергшемся удару, находился медицинский центр, связанный с «Хезболлой». Это был первый израильский удар, нанесенный непосредственно по центру Бейрута.

Минздрав Ливана сообщил, что в результате атаки погибли девять человек. Всего же 2–3 октября в результате израильских ударов по стране погибли 46 человек, 85 получили ранения.

Расширяя географию ударов, Израиль все больше рискует вовлечь в конфликт ливанскую правительственную армию.

3 октября военные Ливана сообщили о гибели двух своих солдат в результате двух отдельных инцидентов. Один из них погиб при атаке на военный пост на юге Ливана, а другой — во время спасательной операции вместе с Ливанским Красным Крестом.

Армия арабской страны заявила, что открыла ответный огонь против израильских военных. До сих пор армия исторически старалась держаться в стороне от противостояния: боевые действия вела в основном «Хезболла».

Вероятны и новые столкновения. Так, ЦАХАЛ предупредил о возможном ударе по пограничному переходу «Аль-Маснаа» на сирийско-ливанской границе, поскольку через него, как сообщается, «Хезболла» получает оружие из Сирии. «Власти Ливана несут ответственность за свои официальные пограничные переходы и за свою способность помешать "Хезболле" использовать эти переходы. ЦАХАЛ призывает ливанское государство проводить строгую проверку грузовиков, проезжающих через гражданские переходы, и возвращать в Сирию грузовики и транспортные средства, в которых находится оружие»,— заявил представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи. Министерство транспорта Ливана опровергло эти обвинения израильтян, отметив, что переход используется исключительно в гражданских целях.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее дал понять, что не ведет войну с народом Ливана — по его словам, целью израильской наземной операции остается «Хезболла».

Ливанские власти также явно дают понять, что выступают против такого сценария. Глава МИДа Абдалла Бу Хабиб 2 октября в интервью CNN заявил, что генсек «Хезболлы» Хасан Насралла за несколько часов до своей гибели якобы согласился на прекращение огня с Израилем. Абдалла Бу Хабиб утверждает: Бейрут дал понять США, что готов на переговоры. После этого в Ливан должен был направиться главный советник президента США Джо Байдена на ливанском направлении Амос Хокстайн. Однако все пошло не по такому сценарию: Израиль нанес удары по бункеру «Хезболлы» и убил Хасана Насраллу.

Эльнар Байназаров