Глубоко вводная операция
Израильские военные закрепляются на территории Ливана
Израиль понес первые крупные потери с начала наземной операции в Ливане против группировки «Хезболла». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели девяти солдат в ходе боев на юге Ливана. При этом конфликт затронул уже не только «Хезболлу», но и армию Ливана, которая тоже понесла потери.
Наземная операция израильской армии в Ливане сопровождается регулярными авиаударами по Бейруту (на фото: южные пригороды ливанской столицы)
Фото: Louisa Gouliamaki, Reuters
Новый 5785 год по еврейскому летоисчислению, наступивший в ночь на 3 октября, Израиль встретил конфликтами на четырех фронтах: две активные войны в Газе и Ливане, открытая конфронтация с Ираном и ракетные перестрелки с йеменскими хуситами.
Самые большие потери ЦАХАЛ несет на ливанском фронте.
2 октября в боях за приграничные села на юге Ливана погибли восемь израильских солдат. Позже армия Израиля уточнила, что большинство из них были бойцами элитных подразделений «Эгоз» и «Голани». По данным израильских СМИ, шесть человек попали в засаду, устроенную бойцами «Хезболлы», а еще двое были убиты минометным огнем. Вечером 3 октября армия сообщила о гибели девятого военного.
Отчитываясь о ходе операции, в ЦАХАЛе утверждают, что при поддержке авиации «уничтожили террористов и ликвидировали террористическую инфраструктуру с помощью высокоточных боеприпасов и боев на близком расстоянии» в нескольких районах на юге Ливана. Какие именно это районы, не уточнялось.
«Хезболла» дает противоположную оценку, подчеркивая, что отразила все израильские попытки занять приграничные села. Близкий к группировке ливанский канал «Аль-Маядин» сообщил, что бойцы «Хезболлы» не дали израильтянам закрепиться в деревне Кафр-Кила. Также группировка якобы поразила три израильских танка «Меркава» вблизи города Марун-эр-Рас.
В ночь на 3 октября ЦАХАЛ нанес авиаудары по контролируемому «Хезболлой» южному пригороду Бейрута Ад-Дахия (именно там на прошлой неделе был убит генсек группировки Хасан Насралла). Ливанские СМИ сообщили о множественных взрывах в столице республики.
Позже Израиль нанес еще один удар по району Башура в самом центре Бейрута (совсем рядом с местом удара оказались ливанский парламент и штаб-квартира местного представительства ООН). Как сообщают местные СМИ, в многоэтажном здании, подвергшемся удару, находился медицинский центр, связанный с «Хезболлой». Это был первый израильский удар, нанесенный непосредственно по центру Бейрута.
Минздрав Ливана сообщил, что в результате атаки погибли девять человек. Всего же 2–3 октября в результате израильских ударов по стране погибли 46 человек, 85 получили ранения.
Расширяя географию ударов, Израиль все больше рискует вовлечь в конфликт ливанскую правительственную армию.
3 октября военные Ливана сообщили о гибели двух своих солдат в результате двух отдельных инцидентов. Один из них погиб при атаке на военный пост на юге Ливана, а другой — во время спасательной операции вместе с Ливанским Красным Крестом.
Армия арабской страны заявила, что открыла ответный огонь против израильских военных. До сих пор армия исторически старалась держаться в стороне от противостояния: боевые действия вела в основном «Хезболла».
Вероятны и новые столкновения. Так, ЦАХАЛ предупредил о возможном ударе по пограничному переходу «Аль-Маснаа» на сирийско-ливанской границе, поскольку через него, как сообщается, «Хезболла» получает оружие из Сирии. «Власти Ливана несут ответственность за свои официальные пограничные переходы и за свою способность помешать "Хезболле" использовать эти переходы. ЦАХАЛ призывает ливанское государство проводить строгую проверку грузовиков, проезжающих через гражданские переходы, и возвращать в Сирию грузовики и транспортные средства, в которых находится оружие»,— заявил представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи. Министерство транспорта Ливана опровергло эти обвинения израильтян, отметив, что переход используется исключительно в гражданских целях.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее дал понять, что не ведет войну с народом Ливана — по его словам, целью израильской наземной операции остается «Хезболла».
Ливанские власти также явно дают понять, что выступают против такого сценария. Глава МИДа Абдалла Бу Хабиб 2 октября в интервью CNN заявил, что генсек «Хезболлы» Хасан Насралла за несколько часов до своей гибели якобы согласился на прекращение огня с Израилем. Абдалла Бу Хабиб утверждает: Бейрут дал понять США, что готов на переговоры. После этого в Ливан должен был направиться главный советник президента США Джо Байдена на ливанском направлении Амос Хокстайн. Однако все пошло не по такому сценарию: Израиль нанес удары по бункеру «Хезболлы» и убил Хасана Насраллу.
Краткая история ливано-израильских войн
Вечером 30 сентября началась наземная операция Израиля в Ливане. В официальном сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркивается, что речь идет о «точечных действиях». Крупные конфликты между двумя странами — в справке «Ъ».
С 6 июня 1982 года по 5 июня 1985-го длилась активная фаза Первой ливанской войны (в Израиле официально называется операцией «Мир Галилее»). Она началась с вторжения ЦАХАЛа на юг Ливана после покушения на израильского посла в Лондоне 3 июня и обстрела северных территорий Израиля. Целью операции было уничтожение базировавшейся на юге Ливана Организации освобождения Палестины (ООП). Захватив Бейрут, Израиль добился эвакуации членов ООП в Тунис. В 1985 году ЦАХАЛ вывел войска, оставив под своим контролем так называемую зону безопасности на юге Ливана.
ЦАХАЛ задействовал до 90 тыс. солдат, более 2,5 тыс. единиц бронетехники, авиацию и артиллерию. Израиль потерял около 660 человек, ООП — от 1 тыс. до 10 тыс. человек. Потери среди мирных граждан составили от 19 тыс. до 27 тыс. человек. Полностью вывел войска из Ливана Израиль только в 2000 году. До этого момента, в 1993 и 1996 годах, ЦАХАЛ проводил в регионе операции против пришедшей на место ООП «Хезболлы».
С 12 июля по 14 августа 2006 года длилась Вторая ливанская война. Ее спровоцировал обстрел «Хезболлой» военных и гражданских объектов на севере Израиля. В ответ была проведена операция «Достойное возмездие», в рамках которой были уничтожены объекты инфраструктуры на юге Ливана, а ЦАХАЛ занял территории к югу от реки Литани. «Хезболла» отвечала ракетными обстрелами по северу Израиля. 1 октября 2006 года израильская армия ушла из Ливана, передав контроль над буферной зоной ливанской армии и миротворцам ООН.
ЦАХАЛ задействовал в операции до 40 тыс. солдат, 500 единиц бронетехники, авиацию и артиллерию. Израиль потерял от 120 до 160 человек, «Хезболла» — от 250 до 700 человек. Стоимость операции — $1,6 млрд. От $1,3 млрд до $6 млрд составил ущерб инфраструктуре Израиля. Урон для Ливана оценивался в $2,5 млрд.