Екатеринбуржца приговорили к 6,5 годам колонии за кражу более 14 млн рублей

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за кражу более 14 млн руб. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным суда, в прошлом году осужденный в социальных сетях познакомился с 19-летней девушкой. Затем он убедил передать ему в течение нескольких месяцев деньги ее отца на сумму более 14 млн руб.

По данным «КП-Екатеринбург», осужденному 21 год. Он представился пострадавшей полицеским и отправил «фото в форме». Отец девушки подал к осужденному гражданский иск на сумму 14,2 млн руб. «Но когда полиция задерживала ловеласа, на его счету оставалось лишь 80 тыс. руб»,— рассказали в издании.

Напомним, ранее Свердловская прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора компании «Новые технологии», занимавшейся коммунальными услугами. По версии следствия, он похитил более 2,4 млн руб. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Виталий Красиков