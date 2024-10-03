Экс-директора уральской коммунальной компании обвинили в хищении более 2 млн руб

Свердловская прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора компании «Новые технологии», занимавшейся коммунальными услугами. По версии следствия, он похитил более 2,4 млн руб. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере),сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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По данным следствия, с апреля по декабрь 2020 года обвиняемый направлял в АО «Расчетный центр Урала» письма на перечисление в подконтрольную ему организацию денег, поступивших «по заведомо фиктивным основаниям».

«Фактически обвиняемый вывел из оборота ООО "Новые технологии" денежные средства, которые должны были поступить на счета предприятия или счета ресурсоснабжающих организаций за поставленные энергоресурсы»,— рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга гособвинитель запросил 11 лет колонии общего режима и штраф 2 млн руб. директору института физкультуры Уральского Федерального университета (УрФУ) Евгению Шурманову, обвиняемому в двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Первый эпизод связан с хищением более 13,6 млн руб., выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение Всероссийской летней Универсиады. Второй эпизод — с хищением 2,4 млн руб. в 2021 году из субсидии Федерации регби Свердловской области, которая предназначалась для закупки экипировки и проведения соревнований.

Виталий Красиков