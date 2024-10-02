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Общий объем выданных ипотек в Сочи достиг 223,2 млрд рублей

С начала 2024 года в Сочи наблюдается значительный рост ипотечного кредитования. Общий объем выданных кредитов, включая займы по договорам долевого участия, составил 223,2 млрд руб. Средний размер стандартного ипотечного кредита достигает 3 млн руб., а по договорам долевого участия — 5 млн руб. Таким образом средний размер ипотеки в Сочи составляет около 4 млн руб., рассказал «Ъ-Сочи» руководитель отдела продаж AS.Realty Лев Кобяков.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За период с января по июль 2024 года в Краснодарском крае выдали более 55,7 тыс. ипотек, из которых около 15% приходится на Сочи (11,1 тыс.). Эта доля может увеличиться до 20% в ближайшие месяцы. Среди выданных кредитов также присутствуют IT-ипотеки, однако их доля на общем рынке составляет всего 2-3%. В Сочи, таким образом, с начала года выдали лишь 334 IT-ипотеки. Это связано с небольшим количеством аккредитованных IT-компаний, причем часть из них дублируется в разных банках.

Эксперт уточнил, что для получения IT-ипотеки не обязательно работать программистом. Достаточно официально трудоустроиться в аккредитованной IT-компании на любой должности, что открывает возможности для получения льготного кредита широкому кругу сотрудников.

Мария Удовик

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