США наложили санкции на два российских криптообменника и их администратора

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список россиянина Сергея Иванова и два связанных с ним криптообменника Cryptex и PM2BTC. По версии ведомства, господин Иванов был администратором обеих криптовалютных компаний и с помощью них отмывал деньги.

Cryptex (также известна как International payment service provider LLC) зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). Место регистрации PM2BTC в пресс-релизе ведомства не приводится. OFAC утверждает, что оба обменника действовали в России, а их деятельность под псевдонимом UAPS регулировал Сергей Иванов. Аналогичное название имеет его собственная платежная система.

Как сообщается в пресс-релизе агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), с помощью Cryptex были выведены более $720 млн, полученных при транзакциях сервисами программ-вымогателей и киберпреступников. Сервис в том числе связан с транзакциями с подсанкционной российской Garantex. В рамках работы с Cryptex Сергей Иванов обеспечил услуги обработки платежей для нелегальных площадок, в том числе для закрытого в 2023 году магазина аккаунтов Genesis Market.