Главные новости за 2 октября. Сочи

В связи с закрытием воздушного пространства Израиля, Ирака и Ирана авиакомпании Red Wings и Azimuth временно приостановили полеты в Тель-Авив из Сочи.

Позже, после обновленных рекомендаций Росавиации, Red Wings сообщила о том, что 3 октября выполнит два рейса между Сочи и столицей Израиля.

Генпрокуратура РФ подала иск к 12 жителям Краснодарского края и трем юрлицам. Надзорный орган требует конфисковать их имущество. В числе ответчиков бывший глава краевого суда Александр Чернов. У него арестовали активы на 7 млрд руб. В общем списке арестованного имущества значатся также здания в Сочи, Краснодаре и других городах.

В Сочи около половины номеров в санаториях требуют реновации в ближайшие год-два. В горизонте трех-четырех лет речь будет идти о 70% номерного фонда, а в течение 8–10 лет реновации потребуют все номера.

Археологи раскопали средневековую адыгейскую печь 10-го века в Мацестинском поселении под Сочи. В древности здесь был порт, рядом с которым находилось гончарное производство.

С начала 2024 года в Сочи наблюдается значительный рост ипотечного кредитования. Общий объем выданных кредитов, включая займы по договорам долевого участия, составил 223,2 млрд руб.

Московский городской суд 15 октября рассмотрит жалобу защиты бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского на его арест. Адвокаты экс-мэра настаивают, что он не получал выгоды от сделок с землей, которые вменяют ему в вину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в первой министерской конференции форума партнерства Россия — Африка. Мероприятие пройдет 9-10 ноября в Сочи.