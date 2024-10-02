Суд рассмотрит жалобу на арест экс-мэра Сочи Копайгородского 15 октября

Московский городской суд 15 октября рассмотрит жалобу защиты бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского на его арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката экс-мэра Павла Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мещанский районный суд Москвы арестовал господина Копайгородского в конце сентября на два месяца – до 18 ноября. Следствие считает, что Алексей Копайгородский может быть причастен к хищению двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб. Сам бывший мэр вину не признает.

Защита господина Копайгородского настаивает, что он не получал выгоду от сделок с землей, которые вменяют ему в вину. Адвокаты намеревались также обжаловать возбуждение уголовного дела и заявляли, что задержание прошло с нарушениями.

В то же время правоохранители заявляли, что проверят Алексея Копайгородского на причастность к другим преступлениям. Ему могут предъявить новые обвинения.

Вячеслав Рыжков