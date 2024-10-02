Под Сочи раскопали средневековую адыгейскую печь 10-го века

Археологи раскопали средневековую адыгейскую печь 10-го века в Мацестинском поселении под Сочи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сочинского географического общества.

Замначальника экспедиции, археолог Андрей Баранюк отметил, что находка уникальна. В древности здесь был порт, рядом с которым находилось гончарное производство. Предположительно, сюда приходили византийские корабли, а неподалеку стояло средневековое поселение адыгов.

«Пришлось копать очень глубоко — мы вынуждены были начинать сверху. Раскоп получился глубокий, почти 2,5 м. Зато в два раскопа у нас целиком попала гончарная печь. Мы считаем, что в таком виде это уникальный объект. Ориентировочно 10-й век, но мы еще будем анализировать и изучать керамический материал. Керамика очень интересная — орнаментированная, в том числе изнутри. Раньше я такого не встречал»,— отметил господин Баранюк.

Ранее сообщалось, что специалисты Сочинского национального парка обнаружили уникальный барельеф на дольмене, не имеющий аналогов на Черноморском побережье Кавказа. Раскопки проводили в рамках создания реестра дольменов Большого Сочи.

Вячеслав Рыжков