Арестовано имущество экс-главы крайсуда и здания в Сочи по иску к 12 физлицам

Генпрокуратура РФ подала иск к 12 жителям Краснодарского края и трем юрлицам. Надзорный орган требует конфисковать их имущество. В числе ответчиков бывший глава краевого суда Александр Чернов. У него арестовали активы на 7 млрд руб. В общем списке арестованного имущества значатся также здания в Сочи, Краснодаре и других городах, пишет «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В деле сказано, что господин Чернов использовал свое положение для капитализации собственных активов. Генпрокуратура считает, что бывший глава крайсуда знал о запрете на предпринимательскую деятельность, однако нарушал антикоррупционные законы и приобретал коммерческие организации. Фактически он же и руководил этими компаниями, настаивает надзорный орган.

Суд арестовал множество недвижимого имущества всех 15 ответчиков. Под арест попали в том числе здания в Сочи, Геленджике, Москве, Кропоткине, Краснодаре. Имена их собственников не уточняются. Также арестовали счета в пяти банках на имя господина Чернова. В числе ответчиков, на имущество которых наложен арест, Тамара и Татьяна Очкаласовы. Они могут являться родственниками покойного экс-главы Кавказского района Кубани Виталия Очкаласова.

Вячеслав Рыжков