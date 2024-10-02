Около половины номеров в санаториях Сочи требуют реновации

В Сочи около половины номеров в санаториях требуют реновации в ближайшие год-два. В горизонте трех-четырех лет речь будет идти о 70% номерного фонда, а в течение 8-10 лет реновации потребуют все номера, рассказал «Ъ-Сочи» председатель экспертного совета Ассоциации Отельеров (АМОС) Дмитрий Богданов.

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«Грамотная и правильно проведенная реновация помогает отелям и санаториям решить сразу ряд наиважнейших задач – повысить процент загрузки в целом по году, повысить средний чек, увеличить продажи дополнительных услуг, заметно нарастить глубину продаж. Также растет лояльность гостей, они начинают чаще публично и лично рекомендовать данный отель или санаторий своим знакомым и через социальные сети», – отметил господин Богданов.

Реновацию номерного фонда, в частности в Сочи и Краснодарском крае, обсудили на круглом столе АМОС днем накануне, 1 октября. Начальник отдела развития гостиничного хозяйства министерства курортов Кубани Дарья Езеева отмечала, что половина объектов санаторно-курортной отрасли требует реновации. По ее словам, каждый четвертый отдыхающий в Краснодарском крае выбирает оздоровительный туризм.

В Сочи с начала 2024 года открыли 18 средств размещения. К концу года в крае в целом ожидают выйти на уровень 2023-го, когда открыли 41 отель.

Вячеслав Рыжков