Red Wings с 3 октября возобновит полеты из Сочи в Тель-Авив

Авиакомпания Red Wings намерена с 3 октября возобновить полеты по маршрутам Москва – Тель-Авив – Москва и Сочи – Тель-Авив – Сочи. В пресс-службе компании заявили, что решение принято по итогам изучения вводных данных, полученных со стороны авиационных регуляторов России, Израиля, Ирака и Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться в рамках предписанных Росавиацией временных ограничений. Рейс WZ4311 «Сочи – Тель-Авив» вылетит в 12:00 и прибудет в столицу Израиля в 14:45 по московскому времени. Рейс WZ4312 «Тель-Авив – Сочи» отправится в 15:45 и прибудет в 18:30.

«Пассажиров выше перечисленных рейсов просим быть на связи по контактам, которые указаны в бронировании. В целях обеспечения максимального уровня безопасности полет будет осуществляться по специально разработанному маршруту», – призвали в компании.

Ранее в ответ на запрос «Ъ-Сочи» в авиакомпании уточняли, что проводят оценку рисков по возможности безопасного возобновления полетов по указанным маршрутам. Временны изменения связаны с осложнением обстановки на Ближнем Востоке. Столицу Израиля вечером накануне, 1 октября, атаковали десятки ракет.

Вячеслав Рыжков