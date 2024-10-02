В Казани на новогодние подарки детям выделят 62 млн и повысят тарифы на парковку в Авиастроительном районе

В Казани планируется повысить годовой абонемент за парковку у станции метро «Авиастроительная» на 6 тыс. руб. — до 42 тыс. руб. Также изменятся тарифы за подземную парковку. Например, стоимость за час вырастет с 30 до 50 руб., а ночной тариф — с 80 до 120 руб.

СИБУР в Нижнекамске увеличил выпуск компонента для дорожного строительства почти в 2 раза — на 19 тыс. тонн в год. Увеличение производительности установки позволило повысить производительность на 15%. Это поможет удовлетворить растущий спрос на дорожные материалы как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Проект многофункционального комплекса на берегу Казанки получил положительное заключение от экспертов. Инвестиции в проект составят 29 млрд руб., а комплекс будет включать пятизвездочную гостиницу, конгресс-центр и концертный зал. Застройщиком выступает компания «Кравт Яр Парк».

На начало октября Татарстан не завершил подготовку к отопительному сезону: 56 многоквартирных домов еще не получили паспорта готовности. Готовность объектов с централизованным отоплением составляет 99,55%. Жилинспекция напоминает о штрафах для управляющих организаций за недостаточную подготовку.

В Казани на покупку новогодних подарков для детей выделят 62 млн руб. Будет закуплено почти 155 тыс. сладких наборов, каждый из которых стоит 400 руб. Они будут содержать 700 г разнообразных сладостей, а упаковка будет оформлена с поздравлением на русском и татарском языках.

В Бугульме изъяли более 3,3 тыс. литров нелегального алкоголя и 9,2 тыс. пачек немаркированного табака. Уголовное дело возбуждено по факту незаконного оборота спиртосодержащей продукции. Максимальное наказание по данной статье — 5 лет лишения свободы.

Министерство культуры Татарстана намерено оспорить регистрацию товарных знаков, связанных с именами героев татарских сказок. Это решение направлено на защиту национального достояния, так как имена являются общеупотребительными словами. В случае отказа Роспатента вопрос будет решаться в суде.

Этой осенью из Татарстана планируется призвать 3,5 тыс. призывников. Сборы начались 1 октября, первая группа отправится в армию во второй половине месяца. Призывники будут проходить службу только в частях на территории России, и никто не будет направлен в зону СВО.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС, стремясь укрепить сотрудничество с другими странами.

Анар Зейналов