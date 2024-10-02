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В Бугульме изъяли более 3,3 тысячи литров нелегального алкоголя

В Бугульме сотрудники правоохранительных органов изъяли у местного жителя более 3,3 тыс. литров фальсифицированной алкогольной продукции и 9,2 тыс. пачек немаркированной табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Сотрудники отдела МВД по Бугульминскому району получили информацию о незаконных поставках этилового спирта и фальсификации алкогольной продукции. Оперативники установили, что житель соседнего региона на автомобиле привозит алкоголь к частному дому жителя Бугульмы. Из машины разгрузили 90 картонных коробок алкогольной продукции объемом 1800 литров.

Из гаража изъяли 17 коробок с алкоголем объемом 340 литров и 9200 немаркированного табака. В багажнике машины также обнаружили 60 коробок фальсифицированного алкоголя объемом 1200 литров.

В СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Максимальное наказание по данной статье — 5 лет лишения свободы.

Ранее в гараже Казани нашли 1,8 тыс. литров нелегальной алкогольной продукции.

Диана Соловьёва

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