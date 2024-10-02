Годовая плата за парковку у станции «Авиастроительная» увеличится на 6 тысяч рублей

В Казани планируют повысить годовой абонемент за парковку рядом со станцией метро «Авиастроительная» на 6 тыс. руб. — до 42 тыс. руб. Также могут измениться и другие тарифы за парковочное место. Информация об этом появилась в документе, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Стоимость за час на подземной муниципальной парковке составит 50 руб., сейчас водители за это время отдают 30 руб. Если автомобиль находится на парковке от 1 до 3 часов, то нужно будет заплатить 75 руб. (на 25 руб. больше), от 3 до 10 часов — 150 руб. (на 50 руб. больше), от 10 до 14 часов — 200 руб. (на 50 руб. больше), более 14 часов — 250 руб. (на 50 руб. больше).

Ночной тариф, который действует с 18:00 до 8:00 поднимется с 80 до 120 руб. За месяц парковки у станции метро житель Казани будет платить 4,5 тыс. руб. (было 3,5 тыс.). Также появится абонемент на квартал, который составит 12 тыс. руб.

Муниципальную парковку рядом со станцией метро «Авиастроительная» открыли в октябре 2022 года на ул. Побежимова.

С 1 октября в Казани открыли 9 новых парковок на 226 мест на ул. Подлужная, Батурина, Чернышевского, Ф. Карима, Толстого, Некрасова и т. д.

Диана Соловьёва