Минкульт Татарстана будет оспаривать право на владение именами персонажей татарских сказок

Министерство культуры Республики Татарстан намерено обратиться в Роспатент для аннулирования товарных знаков компании, которая зарегистрировала имена героев татарских сказок и подала досудебную претензию к театру кукол «Экият». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе министерства.

В пресс-службе министерства отметили, что сейчас готовится обращение в Роспатент с намерением аннулировать эти лицензии, поскольку имена героев татарских сказок представляют собой общеупотребительные слова и являются национальным достоянием. Если Роспатент не отменит товарные знаки компании, этот вопрос будет решаться в суде.

В пресс-службе также отметили, что министерство не намерено заключать мировые и лицензионные соглашения, даже за 1 руб., поскольку это будет восприниматься как признание прав компании на владение персонажами.

Начальник юридического отдела Сергей Медведев и начальник отдела товарных знаков юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Алексей Кратюк сообщили «Ъ Волга-Урал», что в том случае, если персонаж является героем народного творчества, регистрацию товарного знака можно оспорить за противоречие общественным интересам. В случае успешного оспаривания защита товарного знака в судебном порядке станет невозможной.

Казанская компания зарегистрировала имена таких героев татарских сказок, как «Шурале», «Су анасы», «Камыр батыр» и «Кар кызы». Директор компании сообщил, что театру «Экият» было предложено использовать имена героев сказок за 1 руб.

Влас Северин