Предприятие СИБУРа в Нижнекамске почти в 2 раза (на 19 тыс. тонн в год) увеличило выпуск компонента для дорожного строительства, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижнекамскнефтехим в 2 раза увеличил выпуск компонента для строительства дорог

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Нижнекамскнефтехим в 2 раза увеличил выпуск компонента для строительства дорог

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Бутадиен-стирольный сополимер (СБС) является ключевым компонентом для строительства дорог. Мощности по его выпуску были расширены из-за проведенной модернизации.

В результате увеличения производительности установки в Нижнекамске возможности СИБУРа по выпуску СБС выросли на 15%. Так компания планирует закрыть растущий спрос на ключевой компонент на внутреннем и внешних рынках.

Марки СБС в основном используют для производства верхнего слоя дорожного покрытия. По данным пресс-службы СИБУРа, благодаря работе с компонентом срок службы покрытия увеличивается в 2–3 раза, а дорога уменьшает износ шин на 10–20%. СБС-полимеры СИБУРа использовали для строительства трассы М-12.

Диана Соловьёва