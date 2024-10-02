В Казани для детей закупят новогодние подарки на 62 млн рублей

В Казани на покупку новогодних подарочных наборов для детей направят около 62 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

На Новый год детям планируют подарить почти 155 тыс. наборов. Цена за одну упаковку сладостей составляет 400 руб., на упаковке будет написано поздравление «С Новым годом!» на русском и татарском языках.

В одном детском наборе будет 700 г сладостей. В упаковке ребята смогут найти шоколадные конфеты с фундуком и вафлями, глазированные конфеты с кусочками печенья, мармелад, пастилу без сахара, яблочный сок, бисквитное пирожное, молочный шоколад и т. д.

Согласно контракту, компания-исполнитель должна будет до 30 октября представить 3 варианта дизайна упаковки для новогодних наборов. Контракт действует до 31 декабря 2024 года.

Диана Соловьёва