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В Татарстане осенью в армию планируют призвать 3,5 тысячи человек

Этой осенью на срочную военную службу из Татарстана отправятся 3,5 тыс. призывников. Об этом сообщил военный комиссар республики Юрий Беляев, передает «Татар-информ».

Сборы призывников начались 1 октября, а первая группа новобранцев отправится в армию во второй половине месяца. По словам Беляева, все призывники будут проходить службу в частях, расположенных на территории России. Никто из них не будет направлен в зону СВО, и после службы молодые люди сразу вернутся домой.

Около 50 человек решили воспользоваться правом на альтернативную гражданскую службу. Они будут работать, например, в медицинских учреждениях или социальных организациях.

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве 30 сентября 2024 года. Всего в армию планируется призвать 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. Призыв продлится до 31 декабря.

Анар Зейналов

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