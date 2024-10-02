Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим согласился принять участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщили «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Малайзии примет участие в саммите БРИКС

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Малайзии примет участие в саммите БРИКС

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее Малайзия отправила официальную заявку на вступление в БРИКС. Анвар Ибрагим объяснил, что желание страны вступить в объединение мотивировано стремлением укрепить сотрудничество с другими странами.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. Участники саммита должны будут обязательно сдать ПЦР-тестирование на COVID-19 и грипп.

Диана Соловьёва