Премьер-министр Малайзии примет участие в саммите БРИКС
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим согласился принять участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщили «РИА Новости».
Премьер-министр Малайзии примет участие в саммите БРИКС
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Ранее Малайзия отправила официальную заявку на вступление в БРИКС. Анвар Ибрагим объяснил, что желание страны вступить в объединение мотивировано стремлением укрепить сотрудничество с другими странами.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. Участники саммита должны будут обязательно сдать ПЦР-тестирование на COVID-19 и грипп.