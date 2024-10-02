Проект комплекса с конгресс-центром на берегу Казанки прошел экспертизу

Проект первого этапа строительства многофункционального комплекса на берегу Казанки получил положительное заключение от экспертов. Информация об этом появилась на сайте единого государственного реестра заключений.

В 2023 году стало известно, что на берегу Казанки появится многофункциональный комплекс. Как сообщало «Реальное время», инвестиции в проект составят 29 млрд руб. Планируется, что в здании комплекса появятся пятизвездочная гостиница, конгресс-центр, концертный зал. Вокруг здания обустроят парковую зону.

Застройщиком выступает специализированный застройщик «Кравт Яр Парк». Она занимается разработкой строительных проектов. По данным портала Rusprofile, выручка организации в 2023 году составила 74 тыс. руб.

Диана Соловьёва