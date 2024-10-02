Три грибника потерялись на выходных в лесах Сочи

Днем в воскресенье, 29 сентября, в лесах Сочи потерялись три грибника. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В дежурную часть поисково-спасательной службы обратили три грибника. Двое из них смогли через некоторое время выйти самостоятельно с помощью диспетчера, который определил их местонахождение. Помощь спасателей не потребовалась. Однако в одном из случаев, произошедшем в районе села Илларионовка, специалистам все же пришлось выехать на место. Спустя час грибник сообщил, что смог самостоятельно выйти к автобусной остановке. Бригада спасателей в это время находилась с другой стороны населенного пункта, уточнили в пресс-службе.

Специалисты настоятельно рекомендуют тем, кто планирует отправляться на природу, следовать трем правилам. Уточните прогноз погоды и отложите поход в случае штормового предупреждения. Не стоит отправляться в лес в одиночку — наличие напарника значительно увеличивает шансы на безопасность. Сообщайте своим близким о маршруте и планируемом времени возвращения. Также рекомендуют надевать яркую одежду и выбирать удобную обувь.

Ранее сообщалось, что в Сочи турист упал в реку. Специалисты зафиксировали у жителя Московской области закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и переохлаждение. До приезда спасателей с пострадавшим был прохожий, который оказал туристу первую помощь.

Мария Удовик