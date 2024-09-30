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Турист в Сочи получил черепно-мозговую травму после падения в реку

В ночь на 30 сентября в Сочи произошел инцидент с 28-летним туристом из Московской области, который упал с пешеходного моста и получил различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Упавшего в реку туриста поднимают спасатели

Упавшего в реку туриста поднимают спасатели

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Упавшего в реку туриста поднимают спасатели

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Прохожий, ставший свидетелем инцидента, оказал первую помощь пострадавшему. Очевидец находился с упавшем туристом до приезда спасателей.

Специалисты ЮРПСО МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и оказали доврачебную помощь. С помощью носилок пострадавшего подняли из реки. По предварительным данным, у гостя из Московской области закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и переохлаждение. После оказания первой помощи туриста госпитализировали для дальнейшего лечения.

Мария Удовик

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