Борт делегации РФ во главе с Чернышенко, летевший в Катар, приземлился в Москве

Спецборт российской делегации во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, следовавший в Катар, приземлился в Москве, сообщают корреспонденты ТАСС и «РИА Новости». После закрытия Ираном воздушного пространства на время атак по Израилю самолет был вынужден развернуться и совершить посадку в Минеральных Водах для дозаправки. Находившийся на борту министр спорта Михаил Дегтярев отметил высокий уровень профессионализма членов экипажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На борту самолета помимо Дмитрия Чернышенко и Михаила Дегтярева находились замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации. Представители российской стороны следовали в Катар для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, который пройдет 2–3 октября.

«Обстановка напряженная, экипаж действовал профессионально, спасибо… Приземлились в России, в Минводах»,— прокомментировал произошедшее господин Дегтярев (цитата по РИА Новости).

Самолет вылетел из аэропорта Москвы примерно в 19:00, прилет в Катар ожидался около 0:30 мск. Однако спустя примерно полчаса после вылета Иран начал наносить удары ракетами по Израилю. Росавиация рекомендовала российским перевозчикам отказаться от рейсов в страны Ближнего Востока.

Подробнее — в материале «Ъ» «Война мутного дня».

Милена Костерева