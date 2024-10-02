Временный наем вырос в цене

Наем работников через онлайн-платформы показывает значительный прирост — оборот участвующих в этом процессе компаний во втором квартале вырос на 50% относительно такого же периода прошлого года. Эксперты связывают это с попыткой бизнеса сделать временных работников альтернативой наемным сотрудникам, найти которых становится все сложнее. В то же время, согласно опросам, для самих работников более привлекательным остается традиционный формат работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Соискатели вакансий и работодатели не теряют интереса к платформенной занятости, несмотря на то что темпы ее прироста несколько снизились. Такой вывод можно сделать из данных по обороту платформ для самозанятых за второй квартал этого года, которые представила аналитическая компания Smart Ranking.

Так, в апреле—июне сегмент HRtech (автоматизации работы с кадрами) вырос на 40% относительно такого же периода прошлого года, до 22,5 млрд руб.

В целом за первое полугодие суммарный объем выручки топ-80 компаний этого сектора составил 42,2 млрд руб. Лидерами по объему выручки остаются компании, занимающиеся подбором и оформлением постоянного и временного персонала — благодаря сохраняющейся на рынке труда напряженности с наймом новых сотрудников.

В то же время еще больший рост показали компании из сегмента «Альтернативная занятость» — плюс 50%. В него входят платформы для поиска и найма временных сотрудников (рост выручки на 70% год к году), а также процессинговые сервисы (плюс 35%), которые занимаются оформлением внештатных работников и перечислением им выплат за сделанную работу. Драйвером роста здесь стал увеличивающийся спрос бизнеса на внештатников. По словам участников рынка, клиенты, которые раньше только тестировали такой формат, теперь увеличивают заказы на привлечение сотрудников на платформах.

Прирост оборота в других сегментах рынка во втором квартале был также высок.

Так, сфера кадрового электронного документооборота (КЭДО) увеличила выручку на 44%. Рост, впрочем, несколько замедлился, поскольку решения по электронному документообороту уже стали стандартом для многих организаций. Рост сегмента «Подбор персонала», куда входят джобборды (онлайн-доски размещения вакансий) и рекрутинговые системы, за второй квартал составил 38%, до 12 млрд руб. Лидирующие позиции в нем занимают крупные игроки, такие как hh.ru и «Авито Работа».

Сегмент оценки и контроля сотрудников вырос на 35% (до 1,1 млрд руб.). Увеличение спроса на проверку и мониторинг работников связано с потребностью в кибербезопасности и ростом угроз утечки данных. Сегмент комплексных решений показал рост на 28% и достиг выручки в 1,7 млрд руб. Компании все чаще выбирают продукты, которые объединяют управление наймом, адаптацией, оценкой и мотивацией сотрудников. Компании, занимающиеся интеграцией HR-решений, заработали 356 млн руб., показав рост лишь на 7%. Основные драйверы здесь — стремление бизнеса перейти на отечественный софт и интеграция HR-систем в бизнес-процессы.

Отметим, что значительный прирост выручки платформ фиксируется на фоне стабильного интереса к ним со стороны граждан. Как показало исследование Высшей школы экономики, в России в платформенную занятость эпизодически вовлечены до 16% работоспособного населения, или примерно 10 млн человек. При этом за последние два года их число выросло несущественно. Сдерживающим фактором, вероятно, является нынешнее состояние российского рынка труда — конкуренция компаний за работников в условиях дефицита кадров повысила привлекательность работы по найму (см. “Ъ” от 6 июня).

Анастасия Мануйлова