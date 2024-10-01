Платят скрепя сердце

Всероссийский союз пациентов, ссылаясь на данные проведенного им соцопроса, утверждает, что существенное число граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в 2024 году не смогли получить положенные им льготные лекарства. Правда, по оценкам Союза, зачастую граждане сами не пользуются льготой и предпочитают покупать привычные им лекарства, вместо того чтобы получить новые препараты бесплатно. Минздрав уверяет, что, по его статистике, «сердечники» обеспечены всеми положенными лекарствами и список льготных препаратов расширяется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сердце становится источник проблем не только для пациентов, но и для региональных чиновников, закупающих льготные лекарства

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сердце становится источник проблем не только для пациентов, но и для региональных чиновников, закупающих льготные лекарства

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всероссийский союз пациентов проанализировал проблемы доступности терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого эксперты опросили 1033 пациента из 74 регионов, причем 202 из них недавно столкнулись с острым сердечно-сосудистым событием (инсульт, инфаркт миокарда, ряд хирургических вмешательств на сердце и т. д). Напомним, пациенты с ССЗ имеют право в течение двух лет после острого сердечно-сосудистого события получать лекарства за счет бюджета региона (за исключением тех, кто получил инвалидность: они обеспечиваются препаратами за счет федерального бюджета). В марте Минздрав РФ распространил эту льготу на пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью. Всего пациентов с ССЗ, имеющих право на льготу, более 970 тысяч (оценка Минздрава). Это чуть более 3% от общего числа россиян с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (31 млн человек; из них 7 миллионов — с ишемической болезнью сердца, представляющей наибольший риск).

Исследование Союза пациентов показало: в 2024 году лишь 34,4% опрошенных льготников бесплатно получили положенные им лекарства.

Годом ранее ситуация выглядела лучше: в 2023 году были обеспечены лекарствами 48,5% пациентов с ССЗ, а в 2021 году —60%. ВСП уточняет, что чаще всего отсутствуют антигипертензивные (понижают давление) и дислипидемические (снижают концентрацию липидов) препараты. Реже — диуретики (мочегонные) и антикоагулянты (препятствуют образованию тромбов). В единичных случаях пациенты не смогли получить антиаритмические, антиангинальные препараты (используют при лечении стенокардии, симптома ишемической болезни сердца) и специализированные лекарства от хронической сердечной недостаточности.

Пациенты с «тройным» диагнозом — ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий и хроническая сердечная недостаточность — чаще других сталкивались с нарушением права на льготное лекарственное обеспечение. 34,6% рассказали, что врачи отказывались выписывать им положенные по льготе лекарства; 85% были вынуждены покупать препараты за свой счет; в 72% случаев одного из нужных лекарств не было в аптеках (в ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа).

В результате 51,5% опрошенных с «тройным» диагнозом не смогли после выписки из стационара продолжить прием препаратов.

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев подчеркивает, что в ряде случаев пациенты сами не пользуются льготой: «Многие предпочитают приобретать тот препарат, к которому они уже привыкли, пусть и за свои деньги. И хотя все лекарства в рамках одного международного непатентованного наименования, допущенные к закупочным процедурам, являются взаимозаменяемыми, с привычкой пациента ничего не поделать: он покупает лекарства сам». Тем не менее господин Жулев считает, что результаты опроса «требуют дальнейшего изучения» Минздравом «и принятия соответствующих мер».

«Граждане, которые обеспечиваются препаратами по федеральной льготе, получают все в срок,— утверждает зампред комитета по охране здоровья Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР).— А в регионах в зависимости от их финансовых возможностей могут быть сбои. Кроме того, из-за санкций какие-то препараты больше не поставляются в Россию, а пациенты, которые к ним привыкли, воспринимают их замену как неполучение нужного им препарата. Наконец, случается и так, что поставщики не выходят на торги. Их, например, может не устраивать сумма контракта. Соответственно, на какое-то время, пока регион не найдет лекарства, ему нечем обеспечивать своих льготников».

В Минздраве “Ъ” заявили, что масштабы лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями постоянно расширяются.

Изначально перечень назначаемых препаратов состоял из 23 наименований, но потом в него добавили еще восемь, сообщили в ведомстве. В 2020 году бесплатные лекарства получил 450 001 человек, а в 2023 году — уже 806 670 пациентов. «С 2024 года предусмотрено дополнительное финансирование в объеме 2 млрд руб. ежегодно на лекарственное обеспечение лиц, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью, состоящих под диспансерным наблюдением,— заявили в ведомстве.— По состоянию на 1 сентября число пациентов, получивших необходимые лекарственные препараты, составило 931 218 человек. Это 95,4% от числа пациентов, имеющих право на лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"».

Наталья Костарнова