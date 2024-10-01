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Коммерсантъ FM
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Платят скрепя сердце

Минздрав и Союз пациентов разошлись в оценке обеспечения льготников сердечно-сосудистыми препаратами

Всероссийский союз пациентов, ссылаясь на данные проведенного им соцопроса, утверждает, что существенное число граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в 2024 году не смогли получить положенные им льготные лекарства. Правда, по оценкам Союза, зачастую граждане сами не пользуются льготой и предпочитают покупать привычные им лекарства, вместо того чтобы получить новые препараты бесплатно. Минздрав уверяет, что, по его статистике, «сердечники» обеспечены всеми положенными лекарствами и список льготных препаратов расширяется.

Сердце становится источник проблем не только для пациентов, но и для региональных чиновников, закупающих льготные лекарства

Сердце становится источник проблем не только для пациентов, но и для региональных чиновников, закупающих льготные лекарства

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сердце становится источник проблем не только для пациентов, но и для региональных чиновников, закупающих льготные лекарства

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всероссийский союз пациентов проанализировал проблемы доступности терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого эксперты опросили 1033 пациента из 74 регионов, причем 202 из них недавно столкнулись с острым сердечно-сосудистым событием (инсульт, инфаркт миокарда, ряд хирургических вмешательств на сердце и т. д). Напомним, пациенты с ССЗ имеют право в течение двух лет после острого сердечно-сосудистого события получать лекарства за счет бюджета региона (за исключением тех, кто получил инвалидность: они обеспечиваются препаратами за счет федерального бюджета). В марте Минздрав РФ распространил эту льготу на пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью. Всего пациентов с ССЗ, имеющих право на льготу, более 970 тысяч (оценка Минздрава). Это чуть более 3% от общего числа россиян с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (31 млн человек; из них 7 миллионов — с ишемической болезнью сердца, представляющей наибольший риск).

Исследование Союза пациентов показало: в 2024 году лишь 34,4% опрошенных льготников бесплатно получили положенные им лекарства.

Годом ранее ситуация выглядела лучше: в 2023 году были обеспечены лекарствами 48,5% пациентов с ССЗ, а в 2021 году —60%. ВСП уточняет, что чаще всего отсутствуют антигипертензивные (понижают давление) и дислипидемические (снижают концентрацию липидов) препараты. Реже — диуретики (мочегонные) и антикоагулянты (препятствуют образованию тромбов). В единичных случаях пациенты не смогли получить антиаритмические, антиангинальные препараты (используют при лечении стенокардии, симптома ишемической болезни сердца) и специализированные лекарства от хронической сердечной недостаточности.

Пациенты с «тройным» диагнозом — ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий и хроническая сердечная недостаточность — чаще других сталкивались с нарушением права на льготное лекарственное обеспечение. 34,6% рассказали, что врачи отказывались выписывать им положенные по льготе лекарства; 85% были вынуждены покупать препараты за свой счет; в 72% случаев одного из нужных лекарств не было в аптеках (в ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа).

В результате 51,5% опрошенных с «тройным» диагнозом не смогли после выписки из стационара продолжить прием препаратов.

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев подчеркивает, что в ряде случаев пациенты сами не пользуются льготой: «Многие предпочитают приобретать тот препарат, к которому они уже привыкли, пусть и за свои деньги. И хотя все лекарства в рамках одного международного непатентованного наименования, допущенные к закупочным процедурам, являются взаимозаменяемыми, с привычкой пациента ничего не поделать: он покупает лекарства сам». Тем не менее господин Жулев считает, что результаты опроса «требуют дальнейшего изучения» Минздравом «и принятия соответствующих мер».

Порядок предоставления региональных льгот по лекарственному обеспечению не изменится

«Граждане, которые обеспечиваются препаратами по федеральной льготе, получают все в срок,— утверждает зампред комитета по охране здоровья Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР).— А в регионах в зависимости от их финансовых возможностей могут быть сбои. Кроме того, из-за санкций какие-то препараты больше не поставляются в Россию, а пациенты, которые к ним привыкли, воспринимают их замену как неполучение нужного им препарата. Наконец, случается и так, что поставщики не выходят на торги. Их, например, может не устраивать сумма контракта. Соответственно, на какое-то время, пока регион не найдет лекарства, ему нечем обеспечивать своих льготников».

В Минздраве “Ъ” заявили, что масштабы лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями постоянно расширяются.

Изначально перечень назначаемых препаратов состоял из 23 наименований, но потом в него добавили еще восемь, сообщили в ведомстве. В 2020 году бесплатные лекарства получил 450 001 человек, а в 2023 году — уже 806 670 пациентов. «С 2024 года предусмотрено дополнительное финансирование в объеме 2 млрд руб. ежегодно на лекарственное обеспечение лиц, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью, состоящих под диспансерным наблюдением,— заявили в ведомстве.— По состоянию на 1 сентября число пациентов, получивших необходимые лекарственные препараты, составило 931 218 человек. Это 95,4% от числа пациентов, имеющих право на лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"».

Наталья Костарнова

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