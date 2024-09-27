Число погибших при взрыве под Махачкалой выросло до семи, ранены 17 человек

Количество погибших в результате взрыва на заправке в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы увеличилось до семи человек, пострадали 17. К настоящему моменту пожар, начавшийся после взрыва, локализован. По последним данным, площадь возгорания составила 500 кв. м.

Из-под завалов здания АЗС, которое оказалось полностью разрушено, извлекли трех человек, сообщило МЧС. Минздрав Дагестана призвал жителей региона не приближаться к автозаправочной станции во избежание новых жертв. «Также просим не выезжать в сторону поселка Новый Хушет или выбирать пути объезда, так как загруженность трассы затрудняет работу экстренных служб»,— подчеркнули в ведомстве.

Взрыв на автозаправке произошел около 17:30 мск. Очевидцы сообщили «Ъ», что всего на АЗС прогремели два взрыва. О локализации пожара МЧС сообщило в 19:50 мск.

В результате взрыва на АЗС были повреждены объекты энергетики, из-за чего частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов. «Специалисты филиала в настоящий момент также проводят осмотр и анализ состояния поврежденных энергообъектов. О сроках полного восстановления электроснабжения пострадавших потребителей будет сообщено дополнительно»,— сообщила пресс-служба региональной энергетической компании «Дагэнерго».

Милена Костерева