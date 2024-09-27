Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 20:48

Число погибших при взрыве под Махачкалой выросло до семи, ранены 17 человек

Количество погибших в результате взрыва на заправке в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы увеличилось до семи человек, пострадали 17. К настоящему моменту пожар, начавшийся после взрыва, локализован. По последним данным, площадь возгорания составила 500 кв. м.

Из-под завалов здания АЗС, которое оказалось полностью разрушено, извлекли трех человек, сообщило МЧС. Минздрав Дагестана призвал жителей региона не приближаться к автозаправочной станции во избежание новых жертв. «Также просим не выезжать в сторону поселка Новый Хушет или выбирать пути объезда, так как загруженность трассы затрудняет работу экстренных служб»,— подчеркнули в ведомстве.

Взрыв на автозаправке произошел около 17:30 мск. Очевидцы сообщили «Ъ», что всего на АЗС прогремели два взрыва. О локализации пожара МЧС сообщило в 19:50 мск.

В результате взрыва на АЗС были повреждены объекты энергетики, из-за чего частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов. «Специалисты филиала в настоящий момент также проводят осмотр и анализ состояния поврежденных энергообъектов. О сроках полного восстановления электроснабжения пострадавших потребителей будет сообщено дополнительно»,— сообщила пресс-служба региональной энергетической компании «Дагэнерго».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...