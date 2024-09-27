У ЦСКА могут появиться киберспортивные команды по Counter-Strike 2 и Dota 2

Российский футбольный клуб ЦСКА создаст киберспортивные команды для участия в турнирах по Dota 2 и Counter-Strike 2. Об этом в интервью CyberMeta рассказал глава Профессиональной киберспортивной организации (ПКО) ЦСКА Евгений Сафронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В состав учредителей ПКО ЦСКА будет входить фонд ЦСКА, однако организация будет независимой, без прямой связи с ПФК ЦСКА, а также с отдельным юридическим лицом. По словам господина Сафронова, в настоящее время структура находится на этапе проработки и запуска рекламной кампании, а также создания соцсетей.

Состав по Dota 2 находится в стадии тестирования, а команду по Counter-Strike 2 только собирают. В ПКО ЦСКА не ставят перед проектом ограничение по составу. Презентация команды по Dota 2 состоится в ближайшее время.

Евгений Федуненко