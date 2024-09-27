Йеменские хуситы заявили об успешной атаке по Тель-Авиву и Ашкелону

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) взяло на себя ответственность за ночную атаку по Израилю. Представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар баллистической ракетой был нанесен по военному объекту в Тель-Авиве, а беспилотник атаковал «жизненно важную цель» в Ашкелоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khaled Abdullah / Reuters Фото: Khaled Abdullah / Reuters

«Цели обеих операций были достигнуты. Вооруженные силы Йемена проведут еще больше военных операций против израильского врага за людей в Палестине и Ливане»,— говорится в Telegram-канале представителя «Ансар Аллах».

Ночью в большинстве городов центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что оповещение сработало из-за ракеты, запущенной с территории Йемена. ЦАХАЛ утверждает, что ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны «Стрела». «После перехвата и падения осколков были слышны сирены и взрывы»,— заявила пресс-служба армии.

Хуситы поддерживают палестинский «Хамас» в войне с Израилем. Помимо атак по израильской территории они совершают нападения в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе на суда и корабли, связанные с США, Великобританией и Израилем. Американские и британские военные в ответ атакуют позиции хуситов в Йемене.

Подробнее о войне на Ближнем Востоке — в публикации «Ъ» «"Хезболла" расширяет ареал покрытия».

Милена Костерева