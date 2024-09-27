Google заявила о работе над устранением проблем с аккаунтами пользователей из РФ

Компания Google работает над решением проблем с учетными записями у пользователей из России, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании. Накануне Минцифры заявило, что корпорация ограничила создание новых аккаунтов для россиян, и рекомендовало создать резервные копии данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

«Мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России»,— заявили изданию в пресс-службе.

В начале сентября пользователи Google пожаловались, что они не могут зарегистрировать новые аккаунты. При попытке подтвердить личность через СМС по номеру телефона сервисы сообщали об ошибке. 26 сентября Минцифры заявило об ограничениях для российских пользователей со стороны корпорации. Ведомство призвало россиян перейти на альтернативные способы подтверждения личности при регистрации или перейти на российские сервисы. Google информацию о введении ограничений для пользователей из России не комментировала.

О работе корпорации в России — в материале «Ъ» «Google в российской рекламе не нуждается».