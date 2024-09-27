В Екатеринбурге число ДТП с электросамокатами снизилось за год почти на 30%

В летний период текущего года в Екатеринбурге было зарегистрировано 112 ДТП с электросамокатами, что на 30,8% ниже показателей аналогичного периода прошлого года (162 ДТП), рассказал на пресс-конференции начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу майор полиции Антон Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В летний период текущего года в Екатеринбурге было зарегистрировано 112 ДТП с электросамокатами

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В летний период текущего года в Екатеринбурге было зарегистрировано 112 ДТП с электросамокатами

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам господина Попова, в 2024 году в ДТП с СИМами погиб один человек, 115 получили ранения, в прошлом году — два человека погибли, 165 — получили ранения. Он добавил, что положительной динамике способствовали еженедельные рейды, проводимые сотрудниками Госавтоинспекции.

Напомним, мэрия Екатеринбурга заключила соглашение с сервисами аренды самокатов в котором обозначила территории, где электросамокатам будет запрещено ездить или парковаться. Соглашение подразумевает ограничения по скорости до 15 км/ч, а в отдельных зонах — до 10 км/ч, а также увеличение штрафов для нарушителей.

Анастасия Таначева