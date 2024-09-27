РКН может заблокировать популярный у геймеров мессенджер Discord в России
В отношении популярного среди геймеров и айтишников мессенджера Discord вынесено пять новых решений Роскомнадзора о нарушении законодательства от регулятора, обнаружил «Ъ». Пользователи мессенджера еще в начале сентября жаловались на его работу. В ближайшие дни Discord могут полностью заблокировать на территории России.
Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ
Решения РКН находятся в реестре запрещенных сайтов и могут послужить причиной скорой блокировки мессенджера. Возможность такого развития события подтвердил знакомый с ситуацией источник «Ъ». Собеседник из игровой индустрии заявил, что также обсуждается вопрос возможного замедления Discord. В РКН «Ъ» не ответили.
Подробнее об этом — в материале «Discord отметился в реестре Роскомнадзора».