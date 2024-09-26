Генсек ООН призвал Россию и США сократить ядерные арсеналы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире «не должно быть места» ядерному оружию. Генсек ООН назвал его существование «первым безумием», а вторым — тот факт, что человечество не приблизилось к его уничтожению за последние десять лет. Господин Гутерриш считает, что Россия и США должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов.

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Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Антониу Гутерриш

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По словам Антониу Гутерриша, с момента окончания холодной войны наличие ядерного оружия «не отбрасывало настолько мрачной тени, как сейчас». «Государства, обладающие ядерным оружием, продолжают сопротивляться мерам по разоружению. <...> Они должны перестать играть в эти азартные игры с будущим человечества»,— сказал он на пленарном заседании высокого уровня, посвященном празднованию и популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Господин Гутерриш призвал Россию и США сократить запасы ядерного оружия, а другие страны — «последовать их примеру».

По состоянию на 2024 год эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира оценивают арсенал США в 5044 ядерные боеголовки, России — 5580 (с учетом списанных, 2024 год). В соответствии с 6-й статьей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) официально признанные ядерные державы должны уменьшить свои запасы. В настоящее время участниками ДНЯО является 191 государство, включая 5 постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). Из стран, имеющих ядерное оружие, договор не ратифицировали Индия, Пакистан и Израиль. В 2003 году из ДНЯО вышла КНДР.

В конце июня российский президент Владимир Путин анонсировал изменения в ядерной доктрине, а вчера, 25 сентября, они были предложены президентом на заседании Совбеза. Среди обновлений — расширение категорий государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленном документе президент также предложил указать, что агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного, должна рассматриваться как их совместное нападение на Россию. Последний раз ядерная доктрина редактировалась в июне 2020 года. При этом критерии применения Россией ядерного оружия не менялись.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сигналы дальнего радиуса действия».