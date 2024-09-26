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Коммерсантъ FM
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ЦБ предложил законодательно закрепить оплату по единому QR-коду

Банк России предлагает закрепить в законе норму об оплате покупок при помощи единого QR-кода. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что такая мера будет выгодна для всех банков, в том числе для малых кредитных организаций, которые смогут снизить зависимость от решений крупных финансовых игроков.

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Предлагаем в законе закрепить норму, по которой на кассе будет только один QR, это будет универсальный QR, который должен работать на равноудаленной инфраструктуре, на наш взгляд, важно сделать это тоже обязательным в момент массового внедрения цифрового рубля, поэтому такой проект закона готовится»,— сказала госпожа Набиуллина на Международном банковском форуме в Сочи (цитата по «РИА Новости»).

Впервые с предложением создать единый QR-код для оплаты товаров и услуг Банк России выступил в ноябре 2023 года. Пилотный проект по тестированию универсального QR-кода Национальная система платежных карт (НСПК; принадлежит ЦБ) запустила в конце июня 2024 года. По задумке ЦБ, при оплате покупателю будет предложено три варианта приобретения товара: через Систему быстрых платежей (СБП), pay-сервисом банка или сервисом рассрочки, а в будущем — цифровым рублем.

Против инициативы Банка России выступил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, повсеместное внедрение единого QR-кода приведет к тому, что компании потеряют интерес к инновациям. В конце июня 2024 года стало известно, что Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк объединились в консорциум для создания универсального QR-кода, альтернативного проекту ЦБ. Предполагается, что для единого QR в распоряжение консорциума будет передан сервис Сбербанка MultiQR (ранее «Плати QR»), расчеты по которому продолжит проводить крупнейший российский банк.

Подробнее о консорциуме банков для развития единого QR-кода — в материале «Ъ» «Три куарища».

Милена Костерева

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