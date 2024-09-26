Экс-депутат «Новых людей» Шилкин арестован до 24 ноября

Басманный районный суд Москвы арестовал на 1 месяц и 30 суток (до 24 ноября) бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избрание меры пресечения по делу бывшего депутата Государственной думы России Григория Шилкина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Избрание меры пресечения по делу бывшего депутата Государственной думы России Григория Шилкина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О задержании Григория Шилкина стало известно сегодня, 26 сентября. В пресс-службе «Новых людей» сообщили ТАСС, что партии неизвестны детали обвинения.

Григорий Шилкин стал депутатом Государственной думы VIII созыва в 2021 году, 26 июля 2024 года он досрочно сложил с себя полномочия. До этого Григорий Шилкин занимал пост гендиректора ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» с 2004 по 2021 год.

Никита Черненко