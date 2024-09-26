Экс-депутат от «Новых людей» Григорий Шилкин задержан по подозрению в растрате

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина. Его подозревают в растрате в особо крупном размере, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Шилкин (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Григорий Шилкин (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации «Ъ», расследованием занимается главное следственное управление СКР. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения. В СКР воздержались от комментариев по поводу задержания.

Григорий Шилкин был гендиректором ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» с 2004 по 2021 год. В 2021 году он стал депутатом Госдумы восьмого созыва и членом комитета ГД по энергетике. В июле текущего года пресс-служба «Новых людей» сообщила, что господин Шилкин решил сложить с себя полномочия, чтобы вернуться к предпринимательству.

Николай Сергеев, Никита Черненко