Путин поручил подготовить 10-летний план развития «Газпрома»

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» (MOEX: GAZP) подготовить десятилетний план развития. Глава государства при этом призвал не забывать про газификацию регионов и рост переработки сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я прошу компанию ("Газпром".— "Ъ") совместно с правительством подготовить десятилетний план, реализация которого, безусловно, обеспечит устойчивое развитие корпорации, создание инфраструктуры для изменения географии поставок»,— сказал он на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

По словам главы российского государства, газовая отрасль в России в настоящее время значительно меняется. «Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации»,— уточнил господин Путин. Он отметил, что благодаря усилиям «Газпрома» стартовавшая в 2021 году программа реализуется «хорошими темпами».

В послании Федеральному собранию 29 февраля Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации, запущенную в 2021 году. Прежде она предполагала прокладку газораспределительных сетей к границам земельных участков, находящихся на территории газифицированных населенных пунктов, а собственники в СНТ должны были сами проводить сети распределения до своих участков. В апреле правительство расширило социальную газификацию на СНТ.

25 сентября котировки акций «Газпрома» на биржевых торгах обновили двухмесячный максимум, приблизившись к отметке 140 руб. За два дня уверенного роста они прибавили в цене почти 15%.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «"Быки" впряглись в "Газпром"».

Александр Андреев