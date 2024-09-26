Главные новости за 26 сентября. Белгород, Воронеж, Орел, Тамбов
Тракторист пострадал при детонации взрывного устройства в Белгородской области.
Суд отклонил апелляционную жалобу бывшей судьи Воронежского облсуда Людмилы Козиевой на прекращение ее уголовного дела о ДТП.
В Тамбовской области 14 человек отравились в детском лагере Мичуринского аграрного университета.
Пост руководителя управления образования администрации Белгорода по собственному желанию покинул Михаил Шейченко.
Кассационный суд отказал филиалу «Россетей» во взыскании 171 млн руб. с «Тамбовской сетевой компании».
Бывший сотрудник воронежского «Павловск неруда» получил условный срок и штраф за подкуп.
В Орле четырем членам ОПГ вынесли приговор по делу о фиктивных договорах лизинга на 28 млн руб.
Регионы Черноземья нарастили корпоративную выручку в первом полугодии 2024 года.