Главные новости за 26 сентября. Белгород, Воронеж, Орел, Тамбов

Тракторист пострадал при детонации взрывного устройства в Белгородской области.

Суд отклонил апелляционную жалобу бывшей судьи Воронежского облсуда Людмилы Козиевой на прекращение ее уголовного дела о ДТП.

В Тамбовской области 14 человек отравились в детском лагере Мичуринского аграрного университета.

Пост руководителя управления образования администрации Белгорода по собственному желанию покинул Михаил Шейченко.

Кассационный суд отказал филиалу «Россетей» во взыскании 171 млн руб. с «Тамбовской сетевой компании».

Бывший сотрудник воронежского «Павловск неруда» получил условный срок и штраф за подкуп.

В Орле четырем членам ОПГ вынесли приговор по делу о фиктивных договорах лизинга на 28 млн руб.

Регионы Черноземья нарастили корпоративную выручку в первом полугодии 2024 года.