Тракторист пострадал при детонации взрывного устройства в Белгородской области

Трактор наехал на взрывное устройство в поле в районе села Графовка Краснояружского района Белгородской области. В результате детонации пострадал тракторист, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчину с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом доставили в Краснояружскую райбольницу. После оказания первой помощи его переведут в областную клиническую больницу.

Трактор сгорел. Информация о других последствиях уточняется.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова