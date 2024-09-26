В тамбовском Мичуринске 14 студентов отравились в детском лагере

В Тамбовской области в скорую помощь поступило сообщение об отравлении 14 человек в детском лагере «Спутник» Мичуринского аграрного университета. Двоих из них отправили в больницу, 12 отказались от госпитализации. Об этом сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале.

У госпитализированных симптомы отравления средней тяжести. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Господин Егоров добавил, что в лагерь выехали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора для проведения эпидемиологического расследования, а также специалисты областного минздрава и минобразования.

Управление СКР по региону проверяет размещенную в интернете информацию о том, что в детском лагере отравились первокурсники агроуниверситета, находившиеся там несколько дней. Они начали жаловаться на свое самочувствие накануне.

Следователи проверяют информацию на предмет признаков преступления, наказание за которое предусмотрено в ст. 238 УК РФ (оказание оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Облпрокуратура организовала проверку по факту публикаций в СМИ об отравлении студентов. Сотрудники надзорного ведомства предварительно установили, что в детском лагере для первокурсников в течение трех дней проводили ежегодную школу студенческого актива «Ты — лидер!».

Алина Морозова