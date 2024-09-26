Михаил Шейченко покинул пост руководителя управления образования Белгорода

С 20 сентября пост руководителя управления образования администрации Белгорода по собственному желанию покинул Михаил Шейченко. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе мэрии облцентра.

Михаил Шейченко пришел на работу в горадминистрацию в начале июня этого года. Ранее он был ректором Белгородского института развития образования (БелИРО). До работы в БелИРО работал директором белгородской школы №17 и замдиректора центра образования №1. В 2019 году стал победителем регионального конкурса «Директор школы».

На должности руководителя городского управления образования Михаил Шейченко сменил Ирину Гричаникову, которая возглавляла ведомство с 2015 года. Она покинула пост в июне 2024-го.

Денис Пискунов