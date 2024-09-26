В Орле вынесли приговор по делу о фиктивных договорах лизинга на 28 млн рублей

Заводской райсуд Орла признал учредителей трех коммерческих организаций и экс-главу местного офиса ООО «Балтийский лизинг» (сейчас в залоге у «Промсвязьбанка») виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Бывшего руководителя офиса как организатора преступления приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб., его соучастников — к шести годам колонии общего режима и штрафу в 900 тыс. руб. каждого. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве не назвали имена осужденных. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет об Ольге Белко (организатор преступления), Кристине Кузьминой, Сергее Щукине и Руслане Русанове.

Как установил суд, с января 2015 года по январь 2016-го осужденные в составе организованной преступной группы изготовили 11 фиктивных пакетов документов по покупке несуществующей техники и представили их в головной офиса «Балтийского лизинга» для одобрения лизинговых сделок и получения средств.

«В преступную схему были вовлечены восемь коммерческих организаций, деятельность которых контролировалась осужденными. Всего ими было похищено свыше 28 млн руб., принадлежащих лизинговой компании, еще более 3,6 млн руб. похитить не удалось, так как преступные действия организованной группы были пресечены сотрудниками правоохранительных органов»,— рассказали в облпрокуратуре.

Алина Морозова