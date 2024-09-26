Finexpertiza: регионы Черноземья нарастили корпоративную выручку за полгода

В регионах Черноземья, как и в России в целом, продолжает расти выручка крупного и среднего бизнеса. Об этом свидетельствуют данные за первую половину этого года, опубликованные аудиторской компанией Finexpertiza.

Так, в Липецкой области этот показатель вырос на 22,9%, составив 1,12 трлн руб. Следом идет Курская область с 22,8% роста и абсолютными 675 млрд руб. Воронежский крупный и средний бизнес увеличил выручку на 22% — она достигла 1,34 трлн руб.

В Орловской области рост составил 20,9% (до 298 млрд руб.), в Белгородской — 18,9% (до 1,28 трлн руб.), в Тамбовской — 17,4% (до 414 млрд руб.).

Регионы Черноземья наращивают выручку медленнее, чем Центральный федеральный округ (26,2%) и Россия (23,3%) в целом.

Интересно, что больше всего в России корпоративная выручка увеличилась в сфере культуры, спорта и развлечений — на 53,4%, до 363,5 млрд руб. Но внутри этой группы спорт нарастил заработок только на 19,9%, деятели искусства — на 15%, библиотеки, архивы — на 12,1%. Зато организаторы лотерей, букмекерских контор и тотализаторов получили с азартных игроков на 111,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Второе место по динамике роста у административной деятельности и сопутствующих услуг бизнесу — доходы предприятий этой сферы увеличились на 52,1%, до 1,3 трлн руб. Добыча полезных ископаемых принесла 16,2 трлн руб., или на 35,3% больше, информация и связь — 3,7 трлн руб. (рост 32,1%), обработка — 38,9 трлн (рост 25,6%), торговля — 47,8 трлн руб. (рост 23,3%), недвижимость — 1 трлн руб. (рост 22,3%).

Единственной сферой, где выручка уменьшилась, стала отрасль здравоохранения и социальных услуг. Ее обороты упали на 8,5% до 1,4 трлн руб.

Кроме того, стоит отметить, что несырьевой сектор вырос на 19,5%, в то время, как нефтегазовый — больше, чем на треть.

Юрий Голубь