Беглов и Дрозденко поздравили Матвиенко с переизбранием на пост спикера Совфеда

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области направили поздравительные телеграммы на имя Валентины Матвиенко по случаю переизбрания на пост спикера Совета Федерации. Губернаторы регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко отметили заслуги политика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Петербургский градоначальник выразил гордость за то, что госпожа Матвиенко в четвертый раз избрана председателем верхней палаты российского парламента. От лица петербуржцев губернатор поблагодарил политика за неизменно высокое внимание к городу.

«Выдающийся государственный деятель, Вы внесли огромный вклад в укрепление российской государственности, развитие законодательства, защиту интересов нашей страны»,— подчеркнул Александр Беглов.

Глава Ленобласти в Telegram-канале написал, что Валентина Матвиенко обладает мудростью, чуткостью, проявляет внимание к большому и малому. Господин Дрозденко добавил, что для ленинградцев политик — «настоящий друг, близкий человек, поддержка которого всегда с нами». Губернатор области пожелал ей огромных сил для дальнейшей работы и чаще посещать Ленобласть.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Валентину Матвиенко переизбрали спикером Совета Федерации на четвертый срок.

Татьяна Титаева