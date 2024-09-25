«Исламское сопротивление Ирака» атаковало порт в израильском Эйлате

Два беспилотника самолетного типа, начиненные взрывчаткой, атаковали самый южный город Израиля — Эйлат. Один из них удалось сбить, второй упал на территории порта, расположенного в черте города, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Пострадали два человека. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское сопротивление Ирака».

«После срабатывания сирены тревоги в районе Эйлата были обнаружены два беспилотных самолета, запущенных с востока. Ракетный корабль ВМФ типа "Саар 5" перехватил один. Зафиксировано падение еще одного беспилотного самолета в районе Эйлата»,— говорится в Telegram-канале ЦАХАЛа.

The Times of Israel со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу «Маген Давид Адом» пишет, что в результате атаки пострадали два человека: 68-летний и 28-летний мужчина. Госпитализация им не потребовалась.

«Исламское сопротивление» — шиитские формирование в Ираке, которое объединяет несколько действующих на Ближнем Востоке группировок. После начала войны в Газе члены «Исламского сопротивления в Ираке» заявили о поддержке палестинского «Хамаса» и начали наносить удары по Израилю, а также по американским базам на Ближнем Востоке.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «"Хезболла" расширяет ареал покрытия».

Милена Костерева