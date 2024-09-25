Помощница Бэнкмана-Фрида приговорена к двум годам тюрьмы за мошенничество FTX Group

Кэролайн Эллисон, бывшая глава Alameda Research и бывшая девушка главы криптовалютной компании FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида, приговорена окружным судом Нью-Йорка к двум годам тюремного заключения. Кроме того, она должна будет выплатить штраф в размере $11 млрд за участие в мошеннических действиях и отмывании денег, которые привели к краху FTX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэролайн Эллисон

Фото: Cheney Orr / File Photo / Reuters Кэролайн Эллисон

Фото: Cheney Orr / File Photo / Reuters

FTX Group объявила о банкротстве 11 ноября 2022 года. Тогда же было объявлено об уходе с поста генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида, а сама компания перешла под внешнее управление.

Трейдинговая фирма Alameda Research — еще одна компания, основанная Сэмом Бэнкманом-Фридом,— оказалась в центре скандала с самого его начала. Тогда выяснилось, что у Alameda нет наличных средств, а большая часть ее капитала — токены FTX и других криптовалютных проектов Сэма Бэнкмана-Фрида. Вскоре после этого стало известно о проблемах с ликвидностью у самой FTX, компания громко обанкротилась, а против ее руководства началось расследование.

Кэролайн Эллисон признала свою вину почти сразу и согласилась сотрудничать со следствием. В своем постановлении судья Льюис Каплан отметил помощь Эллисон в деле против Бэнкмана-Фрида, которого в итоге приговорили к 25 годам тюремного заключения. Тем не менее приговор, вынесенный судьей, оказался суровее, чем рекомендовало федеральное управление пробации. Оно советовало суду приговорить Эллисон к трем годам заключения условно, без реального отбывания срока. Однако судья Каплан заявил, что обязан был приговорить девушку к реальному сроку, чтобы у других людей не было иллюзий, что можно избежать наказания за подобные мошенничества.

Что происходило на рынке после банкротства биржи FTX — в публикации «Ъ» «На криптовалютном рынке как-то небиткойно».

Кирилл Сарханянц